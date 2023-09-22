Двоє людей загинули внаслідок обстрілу історичного міста Тімбукту у Малі

Двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення унаслідок обстрілу історичного міста Тімбукту на півночі Малі.

Про це пише BBC з посиланням на армію.

Військові звинуватили в обстрілі “терористів”.

Тімбукту, внесений до списку Всесвітньої спадщини ООН, протягом останніх тижнів перебував під облогою джихадистів, що, як повідомляється, призвело до гострої нестачі продовольства.

Збройні сили Малі захопили владу у 2020 році, звинувативши цивільний уряд у нездатності впоратися з повстанцями. Армія пообіцяла припинити атаки бойовиків, які почалися десять років тому, але останніми місяцями, схоже, вони зросли.В одному з найкривавіших інцидентів два тижні тому загинули 49 людей − тоді річковий катер на північному сході країни потрапив у засідку.

З країни на прохання військового уряду виводять миротворчі сили ООН, які перебувають у країні з 2013 року. Минулого року Франція вивела свої війська, оскільки влада найманців з російської “Групи Вагнера”.

Напад на Тімбукту в четвер викликав паніку серед жителів. Того ж дня армія заявила, що їй вдалося запобігти нападу на місто Лере, що за 240 км на південний захід від Тімбукту, убивши п’ятьох бойовиків.

У неділю п'ятеро солдатів були вбиті після нападу на два військових табори етнічних повстанців туарегів. Альянс груп туарегів, який відновив повстання минулого місяця, заявив, що захопив дві бази малійської армії.

Повстанці-туареги, які хочуть незалежності для північної частини Малі, виступають проти того, щоб армія взяла під свій контроль бази, звільнені військами ООН. Вони також звинувачують хунту в недотриманні Алжирської мирної угоди 2015 року, яка поклала край їхньому попередньому бунту.

Ісламістські повстанці діють у багатьох районах Західної Африки, від пустелі Сахара далі на південь до Сахеля, особливо в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Відсутність безпеки змусила армію в усіх трьох країнах захопити владу, але повстання джихадистів триває.