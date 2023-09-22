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Канада виділить Україні близько 500 млн доларів на закупівлю бронетехніки

Гроші будуть виділятись кілька років.

Канада виділить Україні близько 500 млн доларів на закупівлю бронетехніки
Фото: ОП

Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів, що складає близько 500 млн доларів США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю броньованої техніки, зокрема на 50 бронемашин, включаючи медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо.

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За словами Трюдо, Канада також долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, президент Україн Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і обговорив із головою уряду Канади оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічну та інвестиційну співпрацю.

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