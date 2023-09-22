Канада виділить Україні близько 500 млн доларів на закупівлю бронетехніки

Гроші будуть виділятись кілька років.

Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів, що складає близько 500 млн доларів США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю броньованої техніки, зокрема на 50 бронемашин, включаючи медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо.

За словами Трюдо, Канада також долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, президент Україн Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і обговорив із головою уряду Канади оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, а також економічну та інвестиційну співпрацю.