Подружжя Зеленських зустрілося з генерал-губернаторкою Канади та її чоловіком

Мері Саймон мовою представників корінних народів Канади побажала українцям наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.

Перебуваючи в Оттаві, Володимир та Олена Зеленські зустрілися з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував за тверду позицію Канади на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми вдячні вам, канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні й ви дбаєте про них з усією теплотою", – сказав Президент.

Мері Саймон мовою інуїтів – представників корінних народів Канади – побажала українцям наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у Канаді. Він провів переговори з прем'єром Джастіном Трюдо, виступив на урочистому засіданні канадського парламенту. Також було заплановане підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки.