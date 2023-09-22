Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
ГоловнаПолітика

Подружжя Зеленських зустрілося з генерал-губернаторкою Канади та її чоловіком

Мері Саймон мовою представників корінних народів Канади побажала українцям наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.

Подружжя Зеленських зустрілося з генерал-губернаторкою Канади та її чоловіком
Фото: ОПУ

Перебуваючи в Оттаві, Володимир та Олена Зеленські зустрілися з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував за тверду позицію Канади на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми вдячні вам, канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні й ви дбаєте про них з усією теплотою", – сказав Президент.

Мері Саймон мовою інуїтів – представників корінних народів Канади – побажала українцям наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у Канаді. Він провів переговори з прем'єром Джастіном Трюдо, виступив на урочистому засіданні канадського парламенту. Також було заплановане підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies