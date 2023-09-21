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Зеленський зустрінеться у Конгресі з лідерами з Палати Представників та сотнею сенаторів

Заплановані зустрічі зі спікером Кевіном Маккарті, лідером демократів Гакімом Джеффрісом і ексспікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Зеленський зустрінеться у Конгресі з лідерами з Палати Представників та сотнею сенаторів
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, зустрінеться у Конгресі з лідерами з Палати Представників.

Як повідомляє "Голос Америки", заплановані зустрічі зі спікером Кевіном Маккарті, лідером демократів Гакімом Джеффрісом, колишньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. 

Опісля Зеленський зустрінеться зі 100 сенаторами. 

Видання зазначає, що у кімнаті, де відбуватиметься закрита зустріч, висить синьо-жовтий прапор. Його підписали українські бійці з передової Бахмуті. Цей прапор торік подарували Конгресу.

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Нагадаємо, у Нью-Йорку Президент Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards. Також глава держави провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер.

До цього Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

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