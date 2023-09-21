Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС

Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт 9610 про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України», повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту 9610 зазначається, що метою прийняття проєкту Закону є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року, а також рекомендацій Венеційської Комісії.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:

1. Пропонується закріпити оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», що базується на основі інклюзивного підходу та відповідає Рамковій конвенції про захист національних меншин 1995 року;

2. Передбачаються державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (у тому числі електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Забезпечується можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку тощо.

4. Уточнюються критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.

5. Пропонується для цілей цього Закону визначення таких понять, як «спеціалізовані книгарні, утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот)», «супровід (конферанс)».

6. Уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.

Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини, який є однією з основних вимог для нашого вступу в ЄС. У червні його розкритикувала Венеційська комісія, а 13 серпня (вже після того, як закон набув чинності) нардепи подали законопроєкт із правками.

Докладніше читайте у матеріалі “Закон про нацменшини як яблуко розбрату. Чому він провокує конфлікти?”