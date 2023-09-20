Бюджет-2024: без військового ПДФО на місцях, коштів на ремонт доріг та ДФРР

Яким буде кошторис держави наступного року? Та чому нардепи не змогли ухвалити в цілому бюджетні зміни на 2023 рік – в матеріалі LB.ua.

Втім, не лише сектор нацбезпеки та оборони планують фінансово посилити. Традиційно окремі міністерства та відомства отримають більше. Продовжить функціонувати «Єдиний марафон». Правда, на фінансування політичних партій виділять менше. На вибори у наступному році поки що кошти не закладали.

20 вересня парламентарі заслухали представлення проєкту Закону про Держбюджет на 2024-й рік . У Мінфіні пропонують наступного спрямувати основні видатки на оборону. Та з цією метою вже з 1 жовтня 2023 року забрати з місцевих бюджетів ПДФО , який сплачують військовослужбовці. З 2024-го хочуть залишити без коштів Дорожній фонд та фонд регіонального розвитку.

Пріоритет – оборона

Ще минулого тижня уряд спрямував до Верховної Ради Державного бюджету на 2024 рік. 20 вересня у парламенті відбулося його представлення. Цей перший етап не потребує голосування, тому народні обранці лише заслухали міністра фінансів Сергія Марченка. Та до 1 жовтня мають внести свої пропозиції до першого читання (за процедурою, у третьому читанні та в цілому Закон про держбюджет на наступний рік мають ухвалити до 1 грудня поточного року).

Фото: facebook/Sergii Marchenko

Минулого року Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік заздалегідь – 3 листопада.

Уряд заклав в проєкт бюджету на 2024 рік зростання ВВП на 5%. Хоча МВФ був більш стриманий і прогнозував на 2024 рік ріст реального ВВП України на 3,2%. Прогноз щодо інфляції – на рівні 10,8%. Мінімальна зарплата зросте до 7100 грн, а з 1 квітня 2024 – до 8000 грн.

Середньорічний курс долара США – 41,4 грн/$. «Цей курс закладається в бюджет для розрахунків доходів і видатків. Він може відрізнятися від реального, бо з 24 лютого 2022 року в Україні діє фіксований обмінний курс та наразі він – 36,6 грн/$)», – зазначила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Дефіцит держбюджету – 1,6 трлн грн. «Це на 74,2% більше, ніж фактичний дефіцит у 2022 році. Тому уряд вестиме перемовини про отримання іноземної допомоги у розмірі майже $43 млрд. Так, очікується підтримка у розмірі $12-13 млрд від США і 18 млрд євро – ЄС», – додала голова бюджетного комітету.

Загальний обсяг видатків державного бюджету-2024 складає 3,3 трлн грн.

Основним пріоритетом бюджету залишається оборона. Кошти на безпеку та оборону в проєкті уряд зафіксував на рівні 2023 року – 1,69 трлн грн (21,6% від ВВП). Зокрема, видатки на виробництво зброї та боєприпасів в Україні – 55,8 млрд грн, ще 48 млрд грн – на виробництво дронів.

Фото: Укроборонпром

ПДФО військових пересварив депутатів

Мінфін прогнозує зростання доходів наступного року на 355,9 млрд грн, або на 25,6%. А саме від:

– податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – разом на 132,7 млрд грн, або на 73,6%;

– податок на додану вартість – на 130,7 млрд грн, або на 21%;

– податок на прибуток підприємств – на 62,8 млрд грн, або на 56,7%;

– акцизний податок – на 51 млрд грн, або на 35,3%.

Ключовою новацією бюджету-2024 є якраз ідея переспрямування частини податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців (прогноз – 96,3 млрд грн) із місцевих бюджетів до держбюджету. А також скорочення норми відрахування звичайного ПДФО до 60% для громад, як і закладено у чинному Бюджетному кодексі.

Тому Кабмін разом з проєктом кошторису на 2024 рік подав до парламенту зміни до бюджетного кодексу, якими запропонував забрати ПДФО з місцевого рівня вже з 1 жовтня ще в цьому році.

Однак через цей законопроєкт ще на засіданні бюджетного комітету пересварилися депутати від «Слуги народу» та «Європейської солідарності».

Фото: facebook/Pavlo Frolov Павло Фролов

«Проєкт справді пропонує вже з 1 жовтня 23 року спрямувати 100% військового ПДФО до державного бюджету і розподілити у пропорції 50/50% – між Держспецзв’язку та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виробництво військового обладнання та боєприпасів. Також на засіданні міністр фінансів відзначив, що залишки коштів місцевих бюджетів наразі становлять вже 220 млрд грн, які неможливо використати до кінця року. При цьому, у держбюджеті на цей рік залишається 10 млрд грн дотації місцевим бюджетам для компенсації втрат військового ПДФО у 4-кварталі, але саме тим громадам, які цього потребують найбільше. По градусу дискусії зрозуміло, що забезпечити затвердження такого рішення Комітету на пленарному засідання парламенту буде вкрай важко», – заявив представник «Слуги» Павло Фролов.

Натомість представник «ЄС» Олексій Гончаренко переконаний, що новація розвалює всю ідею децентралізації.

«Звісно, треба віддавати гроші на армію, але де гарантія, що їх витратять раціонально в цих установах? Простіше було б прокомунікувати все з місцевою владою, проговорити, куди і що потрібно витрачати та почати працювати. Але ж ні, треба у місцевої влади забрати все і зосередити в руках центральної», – сказав Гончаренко.

Представниця фракції «Голос» Юлія Клименко також розкритикувала урядову редакцію за те, що податок на зарплати військових забирають у громад.

Фото: goloszmin Юлія Клименко

«Де-факто передають ці кошти не Міністерству оборони України на військові видатки, а на два нічим не примітних і без особливих успіхів держ відомства – Держспецзвʼязку та Мінстратегпром. Нагадую, що на Держспецзв'язку ще у березні 2023 передали 40 млрд грн на дрони, про ефективність та вартість виробництва яких ходять легенди, багато написано і буде ще не одне розслідування. Нескладно здогадатися, що всі видатки цих двох відомств будуть наперед засекречені, цифри відсутні, як і результати дронової програми, про що гарно знають всі на передовій, які тільки і сподіваються на волонтерські дрони і гроші», – припустила Клименко.

Після палких дискусій більшість комітету таки рекомендувала парламенту ухвалити саме урядові зміни за основу та в цілому – голоси дали «слуги», депутати від «Батьківщини» та колишньої ОПЗЖ.

Врешті на самому засіданні парламенту законопроєкт представив заступник Головнокомандувача, генерал Михайло Забродський.

Фото: надано автором Михайло Забродський

Зміни до Бюджетного кодексу підтримали 236 нардепів, однак лише за основу.

«Провалили також і голосування за скорочення терміну внесення поправок до другого читання. Тому розгляд в цілому можливий тільки в жовтні. Та до другого читання начебто все ж мають бути зміни у бік місцевого самоврядування», – анонсував замголови фінансового комітету Ярослав Железняк.

Без коштів на дороги, ДФРР та інвестиційні проєкти

Ще одна бюджетна новація – пропозиція не фінансувати наступного року Держфонд регіонального розвитку, який у попередні роки до повномасштабного вторгнення після врахування поправок нардепів до бюджету зазвичай був «годівницею» для мажоритарників.

Нагадаємо, що на 2023-й у ДФРР закладали 2 млрд, які потім передали Збройним силам України.

Також уряд не заклав кошти на видатки Дорожнього фонду та інвестиційних проєктів Мінекономіки, в рамках яких здійснювалися заходи з ремонту чи реконструкції об’єктів у державній власності.

«Залишається лише Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. За наполяганням МВФ Нацбанк наступного року зараховуватиме свій чистий прибуток до загального фонду державного бюджету – всього 17,7 млрд грн. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії поповнюватиметься лише з конфіскованого та проданого російського майна», – розповіла Роксолана Підласа.

Фото: EPA/UPG

Соціалка: чи справді стане краще?

Видатки на соціальний захист наступного року зростуть:

– для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачили надання різних видів допомог на суму 88,7 млрд грн,

– виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн більше, ніж у 2023 році),

– соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн більше, ніж у 2023 році),

– для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 млрд гривень.

Однак перший заступник голови бюджетного комітету та нардеп фракції «Батьківщина» Іван Крулько впевнений, що в реальності соціальні стандарти не тільки не зміняться, а стануть ще нижчими.

«Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року на одну особу – 2920 гривень (+331 грн). Для дітей віком до 6 років – 2563 гривні (+291 грн). Для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривні (+363 грн), а працездатних осіб – 3028 гривні (+344 грн)... Підвищення показника прожиткового мінімуму протягом року не передбачається.

Фото: uzhgorod.net Іван Крулько

Розміри прожиткового мінімуму, які пропонується передбачити на 2024 рік не покривають навіть половини фактичного розміру прожиткового мінімуму. Враховуючи рівень прогнозованої інфляції (10,8%), прожитковий мінімум на одну особу має складати щонайменше 8 500 грн», – пояснив нардеп.

Мінімальна пенсія з 1 січня 2024 року буде складати 2361 грн – плюс 268 грн. Підвищення мінімальної пенсії упродовж року також не передбачене.

Правда перегляд мінімальної зарплати заплановано з 1 січня 2024 та вона складатиме 7100 гн. З 1 квітня 2024 – до 8000 грн. Наразі мінімалка не змінювалася з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 грн.

Які відомства отримають більше?

В проєкті бюджету уряд передбачив збільшення видатків на наступні міністерства та відомства:

– Мінекономіки – у порівнянні з 2023 роком, бюджет збільшено більш, ніж в сім разів – 33,287 млрд;

– Мінстратегпром – фінансування збільшене в сім разів – 56,020 млрд

– Мінсоцполітики – збільшено на 23,474 млрд;

– Міністерство у справах ветеранів – 13,554 млрд, збільшення більш ніж удвічі;

– Мінцифри – збільшено 2,157 млрд, а це в 4,5 рази

– Бюро економічної безпеки – збільшують в 3,5 рази і додають 1,253 млрд

– Офісу Генпрокурора додали на 9% більше (на 1,159 млрд)

– СБУ – на 11% (на 3,518 млрд грн)

– ДБР – на 55% більше фінансування – на 1,134 млрд.

– НАБУ – додали 0,613 млн грн.

Фото: надав нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Фото: надав нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Серіали та марафон, але без виборів

За кошт платників податків наступного року хочуть зняти 53 серіали та фільми. Загалом на іномовлення України та виробництво серіалів заклали 1,5 млрд. Це на 400 млн менше, ніж у цьому році.

«Єдиний марафон» також триватиме, в 2024-му на нього передбачено 1,7 млрд грн. Медіа парламенту – канал «Рада» та газета «Голос України» – отримають 198,3 млн (+5,4 млн до цього року).

За словами Ярослава Железняка, інтрига щодо виборів у наступному році знята, адже видатки на них не передбачені: «Коли у 2019 році були вибори, то лише бюджет ЦВК складав 4 млрд грн». Втім, у разі ухвалення рішення про проведення виборів, депутати можуть проголосувати за відповідні зміни у бюджеті.

На 2024-й зменшили фінансування політичних партій: 840,5 млн грн, що на 45 млн грн менше, ніж цього року. Та пов’язане із забороною партії ОПЗЖ та скасуванням фінансування «Голосу» через виявлені порушення у звітності НАЗК.

Зміни до Бюджету-2023

Також 20 вересня депутати ухвалили за основу урядові зміни до бюджету 2023 року. Кабмін подав ці правки щодо «фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Загалом уряд запропонував збільшити видатки до кінця поточного року на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн спрямувати на потреби оборони:

+195,7 млрд грн – ЗСУ;

+39,7 млрд грн – Національної гвардії;

+20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби;

+19 млрд грн – Національної поліції;

+13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;

+4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;

+4,2 млрд грн – СБУ;

+2,5 млрд грн – ГУР МО;

Фото: тг-канал ГУР

+2,1 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони;

+570,2 млн грн – Держспецзв'язку;

+500,7 млн грн – СЗР;

+230,5 млн грн – УДО;

+151 млн – винагород курсантам системи МВС.

Також отримають більше:

+214 млн грн – на зарплати у Секретаріаті КМУ;

+71 млн грн – зарплати МЗС;

+43 млн грн – компенсації звільненим з регіональних відділень ФДМУ;

+2 млн грн – для Державної служби лікарських засобів;

+20 млн грн – зарплати Міносвіти та науки;

+15,5 млн грн – зарплати Мінагро;

+ 1,2 млрд грн – на роботу посольств;

+30,5 млн грн – оплата комунальних послуг на об'єктів «Укриття» ЧАЕС;

+30 млн грн – Фонд розвитку інновацій;

+5,97 млрд грн – грант ЄС для Мінвідновлення на «швидке відновлення»;

+37 млн грн – на зарплати в Мінфіні;

+91,2 млн грн – утримання військовополонених;

Фото: EPA/UPG

+18,4 – на утримання Києво-Печерської лаври;

+53,5 млн грн – обладнання для Інституту травматології у Києві в Національній академії медичних наук;

+46,8 млн грн – для Херсонської ОДА.

Крім цього, уряд пропонує збільшити видатки на (основні позиції):

+16,5 млрд грн – допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

+5,97 млрд грн – на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу);

+ 1,2 млрд грн – на МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права;

+ 552,8 млн грн – видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

«Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України планує заощадити 30 млн грн в цьому році на зарплаті народним депутатам. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн – на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів», – пояснила Роксолана Підласа.

Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa/

Окрім народних обранців до кінця року можуть отримати менше:

-1,59 млн – ВАКС (тільки з видатків споживання);

-437 тис. грн – Мінекології;

-214 млн грн – Держрибагентство;

- 3,5 млн грн – Мінцифри;

-45 млн грн – програма «електронне врядування»;

-43,8 млн грн – Мінспорт;

-700 тис грн – Уповноважений із захисту державної мови;

-11,9 млн грн – АМКУ;

-132 млн грн – НАЗК – для фінансування політичних партій;

-936 тис. грн – Нацрада з питань ТБ і радіомовлення;

-3 млн грн – Держкосмос;

-23 млн грн – Рахункова палата;

-6,9 млн грн – РНБО;

-716 тис. грн – Нацакадемія правових наук;

-7,6 млн грн – ЦВК (кошти, що передбачалися для виборів місцевих рад);

-3 млн грн – Луганська ОДА;

На думку Ярослава Железняка, основні питання викликають наступні видатки:

+315 млн грн – зарплати для Бюро економічної безпеки;

+51,7 млн грн – зарплати у Держказначействі;

+185,4 млн – зарплати у Держаутидслужбі України;

+350 млн грн – Міністерству енергетики на підтримку суб’єктів ПЕК.

Фото: прес-служба партії 'Голос'

«Ці зміни намагаються подати депутатам, як «бюджет оборони»… На що БЕБ додаткові +68% до свого бюджету? Я так розумію, що нещодавно при черговій зміні «смотрящіх» БЕБ вирішив оголосити конкурс… Увага! На 84 посади. Наш комітет і Мінфін одразу їх попередили, що грошей немає, але конкурси оголосили. Слідкуємо за руками: зараз вони просять 303 млн (з 315 млн грн) на зарплати під проводом збільшення штату на 270 осіб. А раз конкурсів було оголошено на 84», – обурювався Железняк.

У підсумку, за словами нардепа, розгляд бюджетних змін на 2023-й рік відбудеться тільки в жовтні. До другого читання нардепи будуть вимагати прибрати видатки на БЕБ та наполягати на збільшенні фінансування Міноборони.