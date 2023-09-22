Кабмін відклав запуск Реєстру олігархів до завершення війни

Раніше реєстр планували запустити через три місяці з дня надання висновків Венеційською комісією.

Кабінет міністрів відклав запуск Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), до завершення війни. Відповідні зміни внесли урядовою постановою.

Згідно з нею, реєстр має запрацювати через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану. Відповідальним виконавцем реєстру замість Ради національної безпеки і оборони призначили Мінʼюст.

Раніше реєстр збиралися створити через три місяці з дня публікації висновків Венеційської комісії щодо закону про олігархів.

У липні 2022 секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що реєстр олігархів готовий, але влада не може офіційно визнати когось олігархом, бо тривав збір даних. Він також сказав, що під ознаки закону про олігархів підпадають 86 осіб, але не озвучив, хто саме.

У березні 2023 представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський сказав, що зараз питання деолігархізації для України є не таким актуальним.

Верховна Рада ухвалила закон про олігархів у вересні 2021 року. Президент підписав його 5 листопада. Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

У червні 2023 Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну.