​Міністр оборони Данії підтвердив проблеми з танками Leopard 1A5, які отримала Україна

У 12 з 20 є несправності.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен підтвердив проблеми з танками Leopard 1A5, які від його держави отримала Україна, передає TV2.

Наша держава отримала 20 танків. У 12 виявилися несправності.

"На десяти танках, які вже перебувають в Україні, за даними влади Німеччини, є низка незначних несправностей. Ці помилки виправляє українська оборона", - повідомив Поульсен.

Однак є також серйозні несправності. Так, 10 танків, переданих Україні, перебувають у Польщі. Два з них мають серйозні несправності.

Днями з'ясувалося, що від 10 танків, які мали привезти з Німеччини, Україна відмовилася - техніка була настільки зношена, що її неможливо використовувати.

Танки Україні дарують у межах співпраці Німеччини, Данії та Нідерландів, а ось відповідальність за стан техніки несе Німеччина. Всього мають передати майже сотню танків такого типу.

Наразі українська сторона поки не підготувала механіків, які здатні усувати більш серйозні несправності. Тому німецька оборона та компанія FFG, яка відповідає за ремонт техніки у Німеччині, розпочнуть роботи наступного тижня.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Данія надасть Україні ще 45 танків. До цього числа увійдуть 30 танків Leopard 1 та 15 модернізованих Т-72. Коли буде постачання - поки не відомо.

Тим часом у нашій державі вже перебувають 10 танків Stridsvagn 122 від Швеції.