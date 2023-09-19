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Данія надасть Україні ще 45 танків

Заява пролунала на тлі засідання в форматі "Рамштайн". 

Данія надасть Україні ще 45 танків
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія надасть Україні ще 45 танків, заявив міністр оборони Трулс луна Полсен. Відповідну цитату міністра наведено агентством Ritzau, пише Al Arabia News.

До цього числа увійдуть 30 танків Leopard 1 та 15 модернізованих Т-72. Коли буде здійснена поставка поки не відомо. 

17 вересня Данія оголосила про виділення найбільшого пакету економічної допомоги Україні вартістю в 5,8 млрд крон. 

Влітку Данія та Нідерланди профінансували закупівлю 14 танків Leopard 2. А разом із Німеччиною Данія вирішила передати 80 Leopard 1. 

Leopard 1 виготовлявся з 1965 року. З 2010 його зняли з озброєння Бундесверу, хоча деякі країни, як Туреччина і Греція, все ще використовують його. Має 105-мм нарізну гармату. 

Танки Т-72 EA – модернізована фахівцями компанії Excalibur Armу експортна версієя радянського танка Т-72М, писали в Армія Inform. 

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