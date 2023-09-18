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Президент Литви Науседа обговорить підтримку України із лідерами Глобального Півдня

Також Науседа зустрінеться з головою ООН Антоніо Гутеррешем.

Президент Литви Науседа обговорить підтримку України із лідерами Глобального Півдня
Президент Литви Гітанас Науседа розмовляє зі ЗМІ під час прибуття на засідання Європейської ради в Брюссель, Бельгія, 29 червня
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа зустрінеться з лідерами Глобального Півдня під час перебування у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє LRT.

“Під час переговорів з лідерами багато уваги буде приділено формулюванню нашої єдиної позиції, особливо з представниками тих країн, які ми називаємо Глобальним Півднем і які мають дещо інший наратив щодо процесів, що відбуваються”, - сказав Науседа.

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Також Науседа під час свого візиту до Нью-Йорка зустрінеться з головою ООН Антоніо Гутеррешем.

Науседа наголосив, що Литва підтримує ті ініціативи ООН, які допомагають Україні протистояти агресії та спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за жахливі злочини. Йдеться, зокрема, про викрадення дітей та сексуальні злочини.

Він також наголосив, що хоче сприяти вирішенню проблеми експорту українського зерна.

“Литва тут робить свій внесок. Литовський альтернативний канал, як і інші балтійські порти, добре відомий і використовується українською стороною. Найголовніше – усунути ті перешкоди, які все ще існують і не дозволяють розкрити потенціал цього каналу”, – сказав президент Литви.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії.

Також у четвер, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Крм того, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.

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