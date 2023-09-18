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Німеччина передасть Україні пакет допомоги на 400 млн євро

В пакеті будуть як боєприпаси, так і системи розмінування та інша допомога.

Німеччина передасть Україні пакет допомоги на 400 млн євро
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Німеччина надасть Україні новий пакет безпекової допомоги. Його вартість складає 400 млн євро. 

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю BILD.

“Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Бо боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни. Крім того, ми допоможемо захищеними транспортними засобами та системами розмінування. Але ми також дбаємо про зиму, що наближається: ми надішлемо одяг, а також генератори електроенергії та тепла”, - сказав Пісторіус.

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Він додав, що до кінця року Німеччина обучить на своїй території вже 10 тис. українських бійців.

Пісторіус також зазначив, що уряд Німеччини так і не вирішив, чи отримає Україна крилаті ракети Taurus.

Крім того, міністр оборони Німеччини уточнив, що його країна не планує долучатись до навчання українських пілотів F-16. 

“Росія напала на Україну в порушення міжнародного права. Я хочу, щоб Україна успішно захистила свою країну і виграла війну. Не можу передбачити, чи вдасться це зрештою. Але я вважаю своєю роботою підтримувати Україну якнайкраще. І так довго, як потрібно!” - наголосив Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина веде переговори із країнами-партнерами, які отримали системи ППО IRIS-T, тимчасово передати їх Україні.

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