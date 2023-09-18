Знайдений на березі в Болгарії дрон, ймовірно, пов’язаний з війною в Україні, - міністр оборони Болгарії

Безпілотник знайшли в Тюленово, що розташоване на березі Чорного моря, більш ніж за 200 кілометрів на південь від України.

Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарєв припускає, що безпілотник, який викинуло на береги його країни, “пов’язаний з війною, яку Росія розпочала проти України”.

Про це повідомляє CNN.

Водночас, Тагарєв вважає, що неможливо остаточно сказати, чий це був дрон і звідки він прилетів.

Безпілотник знайшли в Тюленово, що розташоване на березі Чорного моря, більш ніж за 200 кілометрів на південь від України.

Знайдений БпЛА ніс 82-мм міну.

Міністр оборони Болгарії сказав, що невідомо, як довго безпілотник пролежав невиявленим.

"Вже є випадки падіння залишків безпілотників та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас", - сказав Тагарєв.

Фото: Міноборони Болгарії

Раніше повідомлялось, що Румунія готова використовувати, залежно від рівня загрози, свої зенітні системи проти російських безпілотників і використовуватиме всю військову міць для захисту національної території.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Румунія розслідує повідомлення про падіння частин російських безпілотників на її території під час атаки на Одеську область і з цього приводу МЗС викликало повіреного РФ. Перед цим румунське Міноборони нарешті визнало, що виявило на території своєї держави уламки ворожого дрона.

На початку вересня українське МЗС заявило, що має фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії. А на початку серпня керівник комуни Чаталкіой румунського містіа Тулча повідомив, що під час російської атаки на порт Ізмаїл ворожі дрони залетіли на румунську територію, один із безпілотників упав у лісі. Натомість Міноборони заявило, що жоден дрон не увійшов у повітряний простір країни.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили російські атаки на інфраструктуру на Дунаї.