Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду

У понеділок, 18 вересня, російські окупанти обстріляли з важкої артилерії та завдали удару БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Наслідки атаки уточнюються, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Дрон-камікадзе влучив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Туди ж російська армія вдарила і з важкої артилерії. Наслідки атак ще уточнюються. Утім, завжди найголовніше - це люди. І вони, на щастя, неушкоджені", - написав Лисак.

Голова ОВА також повідомив, що українські військові знищили один ворожий БпЛА над областю. Тип дрона встановлюють.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольський район – чотири обстріли. З важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Побиті й пʼять приватних будинків, сонячні панелі.