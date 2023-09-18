Російські війська 18 вересня обстріляли Авдіївку та околиці Торецька в Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
О 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.
Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.
"Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Вже розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що протягом 18 вересня російська армія завдала 10 ударів по території Донецької області. Ворог атакував Донеччину авіабомбами, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерією.