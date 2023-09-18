Російські війська 18 вересня обстріляли Авдіївку та околиці Торецька в Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

О 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.

Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

"Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Вже розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що протягом 18 вересня російська армія завдала 10 ударів по території Донецької області. Ворог атакував Донеччину авіабомбами, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерією.