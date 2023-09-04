Україна має фотодокази падіння "Шахедів" на території Румунії, – Кулеба

Під час масованої повітряної атаки РФ проти України у ніч з 3 на 4 вересня уламки "Шахедів" впали на територію Румунії. Україна має фотодокази падіння дронів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

Він припустив, що влада Румунії вирішила взяти паузу та повністю дослідити ситуацію.

Кулеба також зазначив, що "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт". Проте, за словами міністра, для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – додав очільник МЗС України.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії відреагувало на атаку російських ударних дронів на Одеську область, під час якої кілька дронів впали на території країни. У міністерстві зазначили, що атака російських БПЛА "не становила прямої військової загрози" для країни.

У ніч на 4 вересня росіяни атакували Одещину та Дніпропетровщину ударними безпілотниками з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів". Українські сили ППО знищили 23 дрони.