Росія не надає інформації про місця та умови утримання полонених військових ЗСУ

Також РФ не надає доступу до полонених представникам Червоного Хреста.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських військовополонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі відбулася зустріч з об’єднанням родин військовослужбовців Національної гвардії України. З родинами полонених спілкувалися представники Коордштабу та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відповідаючи на запитання представник Штабу зазначив, що Росія не надає конструктивної інформації щодо місць і умов утримання військовополонених, а також стану їх здоров’я.

"Порушуючи вимоги Женевської конвенції, РФ обмежує доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців.