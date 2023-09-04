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Росія не надає інформації про місця та умови утримання полонених військових ЗСУ

Також РФ не надає доступу до полонених представникам Червоного Хреста.

Росія не надає інформації про місця та умови утримання полонених військових ЗСУ
Родини полонених військовослужбовців
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських військовополонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі відбулася зустріч з об’єднанням родин військовослужбовців Національної гвардії України. З родинами полонених спілкувалися представники Коордштабу та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відповідаючи на запитання представник Штабу зазначив, що Росія не надає конструктивної інформації щодо місць і умов утримання військовополонених, а також стану їх здоров’я.

"Порушуючи вимоги Женевської конвенції, РФ обмежує доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців.

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