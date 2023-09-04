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У метро Харкова навчається 61 клас дітей різного віку

На кожній станції чергують поліцейські та рятувальники.

У метро Харкова навчається 61 клас дітей різного віку
Скріншот відео
Фото: Ігор Клименко

На п’яти станціях метрополітену Харкова навчаються школярі – 61 клас дітей різного віку.

Про це заявив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, на кожній станції чергують поліцейські та рятувальники, щоб убезпечити дітей від можливих загроз.

Також задля безпеки патрулі будуть супроводжувати шкільні автобуси під час перевезення учнів з віддалених районів міста.

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Нагадаємо, раніше мер міста Ігор Терехов говорив, що у Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену. За його словами, таке рішення ухвалено після зустрічей з батьками школярів та вчителями.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни регулярно обстрілюють Харків ракетами з Бєлгородської області РФ.

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