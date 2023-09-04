Четверо колаборантів отримали підозри за те, що очолили в Мелітополі дитячі військово-політичні рухи

Серед зловмисників - «ректор» створеного окупаційною адміністрацією так званого «Мелітопольського державного університету», а також очільники організацій для дітей та молоді «Юг молодой», «Движение первых», «Мы вместе с Россией».

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури четверо осіб отримали підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Серед зловмисників - «ректор» створеного окупаційною адміністрацією так званого «Мелітопольського державного університету», а також очільники організацій для дітей та молоді «Юг молодой», «Движение первых», «Мы вместе с Россией».

"Ректор" очолив так званий «регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху «Юнармія».

В Офісі Генпрокурора зазначили, що ця організація має на меті впровадження агресивної політики Росії у сферу виховання молоді, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплення авторитету окупаційної влади.

Зловмисник брав участь у розповсюдженні, популяризації вказаного руху серед української молоді на тимчасово окупованій ворогом території, постійно організовував політичні заходи, розраховані на дітей.

Серед інших підозрюваних - троє жителів Мелітополя, які стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді - «Юг молодой», «Движение первых», «Мы вместе с Россией».

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв що окупанти змушують батьків віддавати дітей у заклади освіти, де навчають за програмою РФ. На тих, хто відмовляється, складають протоколи.