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​За ґрати потрапили троє російських інформаторів, які коригували атаки Росії по Донеччині і Дніпропетровщині

За матеріалами СБУ, один зі зловмисників отримав 14 років ув’язнення, інший – 12, а третій злочинець проведе за ґратами 9 років.

​За ґрати потрапили троє російських інформаторів, які коригували атаки Росії по Донеччині і Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд присудив позбавлення волі трьом російським інформаторам, які коригували повітряні атаки Росії по Донецькій і Дніпропетровській областях

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Донеччині засудили жителя, який "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони у звільненому Лимані. Особливо окупантів цікавили геолокації штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки.

Зловмисника затримали на спробі передання розвідінформації воєнній розвідці російського Південного військового округу через "Однокласники".

Жителька міста Новогродівка Покровського району теж отримала тюремний термін. Її російські спецслужби залучили до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді зловмисниця їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах "ДНР".

Після цього її перевели у режим "очікування" та відправили додому, а після 24 лютого 2022 року активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України.

Ці позначки жінка фотографувала і відправляла загарбникам з координатами для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників.

На Дніпропетровщині засудили колишнього кримінальника, жителя Кам’янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар Росії по одному з місцевих заводів.

Для цього він фотографував "периметр" та і територію промислового об’єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив’язкою до місцевості.

За матеріалами української спецслужби, один зі зловмисників отримав 14 років ув’язнення, інший – 12, а третій злочинець проведе за ґратами 9 років.

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Нагадаємо, СБУ затримала агента-снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області, а також російського агента, котрий шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

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