Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків

За минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 3 810 російських окупантів та 80 ворожих танків.
Про це повідомляє Military Media Center.
Згідно з повідомленням, у період з 28 серпня по 3 вересня Збройні сили ліквідували:
- 3 810 військових РФ (умовно 8 батальйонів);
- 80 танків (умовно 3 танкових батальйони);
- 101 бойову броньовану машину (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
- 186 артилерійських установок (умовно 10 артилерійських дивізіонів);
- 32 ракети.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.