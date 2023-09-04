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Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків

Також було ліквідовано 186 артилерійських установок.

Сили оборони знищили за тиждень 3 810 росіян та 80 ворожих танків

За минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 3 810 російських окупантів та 80 ворожих танків.

Про це повідомляє Military Media Center.

Згідно з повідомленням, у період з 28 серпня по 3 вересня Збройні сили ліквідували:

  • 3 810 військових РФ (умовно 8 батальйонів);
  • 80 танків (умовно 3 танкових батальйони);
  • 101 бойову броньовану машину (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
  • 186 артилерійських установок (умовно 10 артилерійських дивізіонів);
  • 32 ракети.

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.

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