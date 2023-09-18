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Окупанти проводять в Криму обшуки у зв'язку із атакою на судноремонтний завод у Севастополі

Також росіяни проводять допити місцевих жителів.

Окупанти проводять в Криму обшуки у зв'язку із атакою на судноремонтний завод у Севастополі
Фото: соцмережі

Російська окупаційна адміністрація відреагувала на українсьий удар по судноремонтному заводу у Севастополі.

Про це повідомляє пресслужба Постійного Представництва президента в АРК.

“В окупованому Криму пройшли обшуки в мешканців, які нібито можуть бути причетними до подій на судноремонтному заводі 13 вересня”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що крім незаконних обшуків, окупанти проводять допити жителів, яким висувають абсурдні звинувачення в нічній атаці на Севморзавод. 

Нагадаємо, вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу «Севморзавод» у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Десантний корабель «Мінськ» і підводний човен типу «Кіло 636.3» «Ростов-на-Дону» були уражені під час ремонту в сухих доках. 

При цьому Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що удар по суднобудівному заводу створює для флоту РФ серйозну проблему техобслуговування.

Крім того, знищений “Ростов” був одним із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, здатних стріляти крилатими ракетами.

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