На Лимансько-Куп’янському напрямку росіяни зменшили штурмові дії

На Лимансько-Куп’янському напрямку спостерігається зменшення активності штурмових дій росіян, проте ворог продовжує артобстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Ворог продовжує активно застосовувати свою артилерію, зокрема, 464 обстріли відбулося за минулу добу, та 13 разів застосовував свою авіацію. Для порівняння: наприклад, на Бахмутському напрямку він всього лише тричі застосовував свої авіаційні підрозділи. Ми можемо відстежувати зменшення активності в плані штурмових дій, ворог трохи змінив свою тактику, зараз він переважно застосовує артилерію і використовує її не тільки як вогневі вали, а більш прицільно, коли бачить доцільність, що може прорвати нашу оборону. Проте все марно», - сказав Євлаш.

Євлаш зазначив, що загарбники перекидають 25-у армію, проводять перегрупування її підрозділів.

«Вони формують зараз свої резерви, зокрема, перекидають 25-у армію, їм значно простіше це робити, оскільки вони мають відкриті кордони на цьому напрямку. Однак загалом ми можемо відстежувати те, що ця армія постійно проходить перегрупування, відбуваються різні заміни підрозділів, в тому числі і на південь вони їх відправляють, що свідчить про те, що в них вже немає більше сили, вони акумулювали те, що є, і оперують лише виключно в цьому діапазоні сил, які вдалося зібрати», - заявив речник.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Копанки, Шийківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Новосадового Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Миколаївка Донецької області.