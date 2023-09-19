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Маск заявив, що платформа X може стати платною

Мільярдер вважає, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам і фейковим обліковим записам.

Маск заявив, що платформа X може стати платною
Фото: nzherald.co.nz

Ілон Маск натякнув, що користувачам соцмережі X (колишній Twitter), можливо, доведеться платити за доступ до платформи.

Про це пише BBC.

У розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу мільярдер сказав, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам і фейковим обліковим записам.

“Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою”, − сказав бос Tesla і SpaceX.

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Незрозуміло, чи це був лише неочікуваний коментар, чи сигнал про чіткіші плани, про які ще не було оголошено.

Відколи Маск очолив Twitter минулого року, він прагнув заохотити користувачів платити за покращений сервіс, який тепер називається X Premium. Платні підписники отримали більше функцій, зокрема можливість робити довші публікації та покращену видимість на платформі. У США акаунт X Premium коштує 8 доларів на місяць. Ціна залежить від того, в якій країні перебуває абонент.

Наразі користувачі можуть використовувати звичайні акаунти у X безкоштовно.

“Попри те, що компанія має явний фінансовий інтерес стягувати плату з користувачів, Маск наполягав на тому, щоб люди платити за послугу для боротьби з ботами”, − зазначає видання.

Найбагатша людина у світі заявила, що тепер шукає дешевші варіанти для користувачів.

Однак існує ризик того, що, зробивши X платним, соцмережа може втратити більшу частину своїх користувачів. Це, зі свого боку, може призвести до зниження доходів від реклами, які становлять левову частину доходів компанії.

Нагадаємо, Ілон Маск офіційно перейменував соцмережу Twitter її на Х у липні. 

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