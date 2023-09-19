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У США знайшли уламки винищувача-невидимки F-35

Уламки виявили в окрузі Вільямсбург. 

У США знайшли уламки винищувача-невидимки F-35
Пуск ракети AIM-120 AMRAAM із F-35 Lightning ll
Фото: Scott Wolff

Збройні сили США знайшли уламки винищувача F-35, який розбився у Південній Кароліні, пише Reuters.

Їх виявили через день після того, як військові попросили допомоги у громадськості.

Пілот літака F-35B Lightning II успішно катапультувався з літака в неділю вдень.

Уламки виявили в окрузі Вільямсбург. 

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Головні переваги винищувача, за словами виробника Lockheed Martin, полягають у тому, що його майже неможливо відстежити за допомогою радарів і він оснащений передовими датчиками та іншим обладнанням.

Нагадаємо, Lockheed Martin Corp є виробником F-35, одномісного винищувача, який використовується військовими у всьому світі. Версію винищувача з вертикальним зльотом використовує Корпус морської піхоти США, цей реактивний літак популярний, адже його важко виявити радаром і тому його називають невидимкою.

Програма F-35, найдорожча програма озброєння США за всю історію, за прогнозами, коштуватиме 400 мільярдів доларів − на розробку та придбання, плюс додаткові 1,2 трильйона доларів на експлуатацію та обслуговування парку протягом понад 60 років. Кожен літак може коштувати більше ніж 160 мільйонів доларів.

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