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Leopard 1. Безцінна допомога

Перші танки "Leopard 1" з програми відновлення через кооперацію Німеччини, Данії та Нідерландів уже в Україні. Йдеться також про ініціативу EUMAM – євросоюзівський проєкт навчання наших військових. Захід готує нам не тільки машини.

Саме з “Лео-1” локомотивами виступили німецький "Rheinmetall", бельгійська "OIP Land Systems" і уряди цих країн.

Дійшло навіть до того, що для навчання бійців ЗСУ мобілізували техніку з музеїв – використовували навчальні “Лео-1”, поки готували стройову бронетанкову. 

Ремонт танків, модернізація, навчання екіпажів, постачання боєприпасів і ЗІП, відвантаження навіть тягачів і майстерень – організм у вигляді танкового батальйону під ключ.

Танк Леопард 1А5 в Україні.
Фото: twitter.com/clashreport
Танк Леопард 1А5 в Україні.

Узагалі-то, ще до війни приватні компанії скуповували танки “Лео-1”, модернізували їх до А5 і продавали в умовні Еквадор, Чилі та Бразилію.

Попри те, що машини аж ніяк не травневий цвіт і навряд чи протистоятимуть на рівних сучасним, але здатні виконувати безліч завдань розвідки, вогневого прикриття та підтримки піхоти. 

А з танками можуть воювати ударні вертольоти, ПТРК, дрони, розумні снаряди на кшталт “Смарта” та “Бонуса”, міни з ударним ядром – є чимало сил і засобів, коли без боїв на кшталт Курської дуги на полі догорають десятки коробок.

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Бо танк з гарною оптикою та тепловізором може цементувати оборонні порядки піхоти, діяти у складі маневрової групи з глибини, у дірах між опорними пунктами, не доводячи справу до битв з танками. 

Хоча і в чоло зі своєї 105 мм гармати “Лео-1” пробиває не гірше за снаряд “Манго” в Т-72. Це, на секунду, під 500 мм гомогенної броні з відстані 2 км танк попереднього покоління. 

А в Т-72Б, котрих предосить на фронті, лобова броня – 480 мм, тож “Лео-1А5” не те що не поступиться Т-62, а ще може покусати новіші машини. 

Щоправда, “Лео-1” протипоказані дії в забудові – практично будь-який гранатомет, навіть давній одноразовий РПГ-22, гарантовано прошиває його. 

Навіть з додатковою навісною бронею, як у канадців в Афганістані, швидше за все, буде безліч проблем після влучення.

Колишні данські Leopard 1A5 на складах у Німеччині
Фото: NDK
Колишні данські Leopard 1A5 на складах у Німеччині

Просто танк виробляли тоді, коли не було технічної можливості врятуватися від кумулятивного струменя. 

Це вже пізніше з'явилися багатошарова композитна броня і динамічний захист. Коли будували "Leopard 1", можна було тільки маневрувати і не потрапляти під удар. 

Ось саме під це і заточували машину – 850-сильний двигун, хороша цейсівська оптика, командир може через перископ вказувати ціль навідникові, балістичний обчислювач, тепловізори першого покоління після модернізації. 

Модернізація німецького основного бойового танка Leopard на заводі Rheinmetall AG в Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Модернізація німецького основного бойового танка Leopard на заводі Rheinmetall AG в Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 р.

Концепція раннього виявлення, ідентифікації, першого пострілу та швидкої зміни позиції. 

Як у принципі виходить і зараз – від прильотів із верхньої півсфери, ударів ПТУР з підривом над баштою чи FPV-дронів не захищені навіть добре броньовані та модернізовані Т-90М, не кажучи вже про старіший на два покоління танк. 

Тому тоді гонка “щита та списа” привела нас туди, де ми знаходимося – танки не перестали бути загрозою для піхоти, проте їх перестали використовувати на глибину заправки баків – лише каруселі та вогонь з закритих позицій. 

Навчають бійців Сил Оборони як данці, так і німці – обидві країни активно використовують призов резервістів і “довгий євро” добровольцям.

Українські військові проходять навчання на танку Leopard 1 під наглядом німецьких і датських інструкторів в тренувальному центрі Федеральних збройних сил Бундесверу, 5 травня 2023 року.
Фото: EPA/UPG
Українські військові проходять навчання на танку Leopard 1 під наглядом німецьких і датських інструкторів в тренувальному центрі Федеральних збройних сил Бундесверу, 5 травня 2023 року.

Данія використовує “Ютландський полк” – їхні хлопці пересіли на Leopard 2а4, але це було в 2008 році, ще є на чинній службі фахівці, що працювали на Leopard 1. 

У німців справа гірша – у них дедалі більше резервістів беруть участь у місії – перші “Лео” зняли з озброєння ще у 2003-му. 

Держава закликає військових пенсіонерів, платить їм гроші, щоб навчати українців – Берлін якщо береться надавати допомогу, то робить це ґрунтовно.

Ситуація на фронті зараз є досить простою. Обидві сторони використовують стрілецькі частини – не мотострілкові, стрілецькі як діди у Другій Світовій.

З боку ЗСУ протікають відео, на яких видно, як готують підрозділи на Т-64А, голому з-під паркану. Противник використовує батальйон Т-55 – танк, який реально застав Сталіна, це не перебільшення. Казали, що ці танки будуть використовувати як доти. А пішли вони в 1431 полк РФ воювати на лінії – такі справи. 

Так, що тут мова не про те, що дарованому коневі в зуби не дивляться, ця поставка просто безцінна. 

Той самий протяжний північний кордон, і Харків, і протидесантні заходи біля Одеси і на фланзі Херсона, і Білорусь, і заходи диверсійних груп вимагатимуть підтримки важкої техніки.

Цифрова рація означає більш стабільний ніж у противника зв'язок.

Система управління вогнем, балістичний обчислювач, лазерний далекомір і стабілізація гармати – можливість вражати ціль у русі з першого пострілу.

Українські військові проходять навчання в тренувальному центрі Федеральних збройних сил Бундесверу, 5 травня 2023 року.
Фото: EPA/UPG
Українські військові проходять навчання в тренувальному центрі Федеральних збройних сил Бундесверу, 5 травня 2023 року.

А якщо ви першими побачили ціль та вразили її – вже не так важливо, які в неї ТТХ.

Хоча, ціль виявить, скоріше не танк, а “Мавік”, за наведенням із західного супутника або стратегічного БПЛА, з РЛС, який з Чорного моря промацає перекидання танкового полку росіян. 

І битися будуть не танки, а прилетить вночі колишній сільськогосподарський дрон і скине РКГ-3 на башту противнику. 

Або рознесуть “Бонусами”, ще на етапі коли ворог накопичується в посадці. 

А “Лео-1” просто всадить кілька снарядів у бліндаж і допоможе штурмовим групам просунутися вперед або обробить із закритої позиції острів на Дніпрі.

Танки Leopard 1 збройних сил Бельгії
Фото: aa.com.tr
Танки Leopard 1 збройних сил Бельгії

Бо чи мало завдань у його 105 мм гармати та двух кулеметів? 

На сьогодні йдеться про кількасот танків на піку – 170 вже пообіцяли, десь до 300 доступні для покупки та модернізації. 

У перспективі це танків на кілька бригад, які впливатимуть на оперативний рівень конфлікту. 

Нам дуже пощастило, що наш тил – це декілька перших економік планети. Які навіть з танка другої половини минулого сторіччя можуть зробити машину адекватну ситуації.

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Український Леопард 1А5 в камуфляжі
Фото: twitter.com/praisethesteph
Український Леопард 1А5 в камуфляжі

Кирило Данильченко ака Ронін
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