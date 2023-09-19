Leopard 1. Безцінна допомога

Узагалі-то, ще до війни приватні компанії скуповували танки “Лео-1”, модернізували їх до А5 і продавали в умовні Еквадор, Чилі та Бразилію.
Попри те, що машини аж ніяк не травневий цвіт і навряд чи протистоятимуть на рівних сучасним, але здатні виконувати безліч завдань розвідки, вогневого прикриття та підтримки піхоти.
А з танками можуть воювати ударні вертольоти, ПТРК, дрони, розумні снаряди на кшталт “Смарта” та “Бонуса”, міни з ударним ядром – є чимало сил і засобів, коли без боїв на кшталт Курської дуги на полі догорають десятки коробок.
Бо танк з гарною оптикою та тепловізором може цементувати оборонні порядки піхоти, діяти у складі маневрової групи з глибини, у дірах між опорними пунктами, не доводячи справу до битв з танками.
Хоча і в чоло зі своєї 105 мм гармати “Лео-1” пробиває не гірше за снаряд “Манго” в Т-72. Це, на секунду, під 500 мм гомогенної броні з відстані 2 км танк попереднього покоління.
А в Т-72Б, котрих предосить на фронті, лобова броня – 480 мм, тож “Лео-1А5” не те що не поступиться Т-62, а ще може покусати новіші машини.
Щоправда, “Лео-1” протипоказані дії в забудові – практично будь-який гранатомет, навіть давній одноразовий РПГ-22, гарантовано прошиває його.
Навіть з додатковою навісною бронею, як у канадців в Афганістані, швидше за все, буде безліч проблем після влучення.
Просто танк виробляли тоді, коли не було технічної можливості врятуватися від кумулятивного струменя.
Це вже пізніше з'явилися багатошарова композитна броня і динамічний захист. Коли будували "Leopard 1", можна було тільки маневрувати і не потрапляти під удар.
Ось саме під це і заточували машину – 850-сильний двигун, хороша цейсівська оптика, командир може через перископ вказувати ціль навідникові, балістичний обчислювач, тепловізори першого покоління після модернізації.
Концепція раннього виявлення, ідентифікації, першого пострілу та швидкої зміни позиції.
Як у принципі виходить і зараз – від прильотів із верхньої півсфери, ударів ПТУР з підривом над баштою чи FPV-дронів не захищені навіть добре броньовані та модернізовані Т-90М, не кажучи вже про старіший на два покоління танк.
Тому тоді гонка “щита та списа” привела нас туди, де ми знаходимося – танки не перестали бути загрозою для піхоти, проте їх перестали використовувати на глибину заправки баків – лише каруселі та вогонь з закритих позицій.
Навчають бійців Сил Оборони як данці, так і німці – обидві країни активно використовують призов резервістів і “довгий євро” добровольцям.
Данія використовує “Ютландський полк” – їхні хлопці пересіли на Leopard 2а4, але це було в 2008 році, ще є на чинній службі фахівці, що працювали на Leopard 1.
У німців справа гірша – у них дедалі більше резервістів беруть участь у місії – перші “Лео” зняли з озброєння ще у 2003-му.
Держава закликає військових пенсіонерів, платить їм гроші, щоб навчати українців – Берлін якщо береться надавати допомогу, то робить це ґрунтовно.
Ситуація на фронті зараз є досить простою. Обидві сторони використовують стрілецькі частини – не мотострілкові, стрілецькі як діди у Другій Світовій.
З боку ЗСУ протікають відео, на яких видно, як готують підрозділи на Т-64А, голому з-під паркану. Противник використовує батальйон Т-55 – танк, який реально застав Сталіна, це не перебільшення. Казали, що ці танки будуть використовувати як доти. А пішли вони в 1431 полк РФ воювати на лінії – такі справи.
Russia mobilized T-55 brigade pic.twitter.com/Syw22RPG6v— Getty (@region776) September 11, 2023
Так, що тут мова не про те, що дарованому коневі в зуби не дивляться, ця поставка просто безцінна.
Той самий протяжний північний кордон, і Харків, і протидесантні заходи біля Одеси і на фланзі Херсона, і Білорусь, і заходи диверсійних груп вимагатимуть підтримки важкої техніки.
Цифрова рація означає більш стабільний ніж у противника зв'язок.
Система управління вогнем, балістичний обчислювач, лазерний далекомір і стабілізація гармати – можливість вражати ціль у русі з першого пострілу.
А якщо ви першими побачили ціль та вразили її – вже не так важливо, які в неї ТТХ.
Хоча, ціль виявить, скоріше не танк, а “Мавік”, за наведенням із західного супутника або стратегічного БПЛА, з РЛС, який з Чорного моря промацає перекидання танкового полку росіян.
І битися будуть не танки, а прилетить вночі колишній сільськогосподарський дрон і скине РКГ-3 на башту противнику.
Або рознесуть “Бонусами”, ще на етапі коли ворог накопичується в посадці.
А “Лео-1” просто всадить кілька снарядів у бліндаж і допоможе штурмовим групам просунутися вперед або обробить із закритої позиції острів на Дніпрі.
Бо чи мало завдань у його 105 мм гармати та двух кулеметів?
На сьогодні йдеться про кількасот танків на піку – 170 вже пообіцяли, десь до 300 доступні для покупки та модернізації.
У перспективі це танків на кілька бригад, які впливатимуть на оперативний рівень конфлікту.
Нам дуже пощастило, що наш тил – це декілька перших економік планети. Які навіть з танка другої половини минулого сторіччя можуть зробити машину адекватну ситуації.