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Вугілля з окупованого Росією Донбасу експортують до Туреччини, − Reuters

З лютого по липень 2023 року до Туреччини доставили близько 160 400 тонн вугілля з окупованих східноукраїнських регіонів Донецької та Луганської областей. 

Вугілля з окупованого Росією Донбасу експортують до Туреччини, − Reuters
Фото: Freepik

Цьогоріч до Туреччини, члена НАТО, з окупованих Росією територій України було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на дані російської митниці.

У період із лютого по липень 2023 року до Туреччини доставили близько 160 400 тонн вугілля з окупованих частин Донецької та Луганської областей. Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили агентству, що протягом цього періоду вони постачали вугілля з двох регіонів до Туреччини.

На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи територіями України, контрольованими Москвою. Вашингтон застеріг компанії, щоб вони не допомагали Москві вести війну проти України чи обходити санкції.

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Туреччина – член НАТО, раніше неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України. Анкара відіграла ключову роль у посередництві угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Дані, перевірені Reuters, показали, що вугілля від щонайменше 10 виробників відправлялося до Туреччини в період з лютого по липень. Анкара була найбільшим експортним напрямом вугілля з окупованих регіонів, на її частку припало 95% поставок за цей період.

Туреччина, великий споживач та імпортер вугілля, йде врозріз зі світовою тенденцією, збільшуючи частку вугілля у виробництві електроенергії. Відповідно до офіційних даних, у першій половині цього року з імпортованого вугілля було вироблено 31,5 мільйона мегават-годин електроенергії, що на чверть більше, ніж за той же період 2022 року.

Продавці вугілля зареєстровані в Росії та на окупованих українських територіях. За даними митниці, покупцями стали компанії, зареєстровані в Гонконгу, ОАЕ та офшорних юрисдикціях, включно з Белізом та Британськими Віргінськими островами. У списку не було турецьких компаній.

У листопаді тодішній “глава” окупантів Донецької області Віталій Хоценко заявив, що регіон вже експортує вугілля до Туреччини, звідки воно йде на ринки Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, Анкара розкритикувала наполягання Європарламенту на співпраці у забезпеченні санкцій проти Росії. Туреччина запроваджує обов’язкові санкції ООН, але відмовляється приєднатися до будь-яких інших санкцій на підставах, що це ускладнить її “спроби посередництва між Києвом і Москвою”.

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