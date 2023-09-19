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CNN: Росія вербує громадян Куби на війну оголошеннями в Facebook про роботу кухарями та будівельниками

Сотні кубинців пішли воювати в обмін на обіцянки російського громадянства і зарплату в $2000. 

CNN: Росія вербує громадян Куби на війну оголошеннями в Facebook про роботу кухарями та будівельниками
Фото: middleest24.com

Участь у війні Росії проти України на стороні ворога беруть сотні громадян Куби. Вони пішли на війну в обмін на обіцянки грошей та російського громадянства, повідомляє CNN. Журналісти поспілкувалися з членами родин кубинців, які пішли воювати. 

Чоловік, імʼя якого журналісти змінили на Міґель, поїхав до Росії в липні і незабаром після цього його кинули на передову. Матір найманця Сесілія сказала, що боїться репресій росіян проти її сина, і попросила використовувати псевдоніми. 

Міґеля завербували після того, як він відгукнувся на оголошення в Facebook із пропозицією роботи в Росії для кухарів та будівельників. Після цього з ним через WhatsApp звʼязалися дві жінки. 

"Сесілія сказала, що почула деякі дзвінки, і одна з жінок розмовляла іспанською з російським акцентом, а друга жінка явно була кубинкою", – зазначили журналісти. 

Уже за тиждень Міґель підписав контракт щодо робіт з відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури, і жінки надіслали йому квиток на літак із Варадеро до Москви. Мігель сказав матері, що на борту літака бачив десятки інших молодих чоловіків призовного віку, яких завербували, включно з двома далекими братами, які також збиралися взяти участь у воєнних діях Росії.

Спершу чоловік говорив матері, що він порядку, і фотографував їжу, якою його годували. Але під час одного з телефонних дзвінків він уже був поголений і вбраний у військову форму. Міґель сказав матері, що хоче додому. 

"Він сказав, що бачив поранених. Що в лікарню люди надійшли без рук і ніг. Він не звик це бачити", – сказала його мати. 

Мігель скаржився на хвороби, щоб уникнути бойових дій, але росіяни не прийняли його виправдань. Востаннє, коли Мігель розмовляв зі своєю мамою у вересні, він сказав, що російські офіцери відібрали його телефон в якості покарання і що йому довелося підкупити одного з них, щоб мати можливість їй зателефонувати. Чоловік сказав, що його кинули на передову. 

"Вони там, щоб прикривати російські війська. Вони – гарматне м’ясо", – сказала жінка. 

Нагадаємо, на початку вересня на Кубі заарештували 17 осіб, підозрюваних у вербуванні найманців на війну проти України. До того в МЗС Куби повідомляли, що працюють над ліквідацією мережі вербування кубинців на війну. Найманців набирали не лише серед кубинців, які живуть в Росії, а й серед тих, хто живе вдома на острові. 

Відкрите вербування загрожує погіршенням відносин між Росією та її давнім союзником в холодній війні. Куба від початку повномасштабного вторгнення повторювала кремлівську пропаганду про "війдповідальність" НАТО з війну в Україні. РФ тим часом відправила Кубі більше сирої нафти і обіцяла збільшення інвестицій. 

Кубинський посол у РФ говорив, що його країна не проти "законної" участі у війні проти України, але міністр закордонних справ Умані Бруно Родрігес Паррілья знову виступив із заявою про те, що громадянам Куби за жодних обставин не дозволяється воювати за кордоном.

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