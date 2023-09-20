Окупанти за добу 13 разів невдало намагалися витіснити підрозділи Сил оборони в районі Марʼїнки

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Штурмові дії продовжуються південніше Бахмута. Захисники завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав", – повідомив він.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, виснажують ворога. На Запорізькому напрямку атаки ворога в районі Малої Токмачки і Роботиного та Новоданилівки обернулися для окупантів значними втратами.

"Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Марʼїнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Марʼїнки Донецької області, де протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат", – додав Ковальов.