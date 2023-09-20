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Збройні сили знищили за добу 520 окупантів та 7 ворожих танків, – Генштаб

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення.

Збройні сили знищили за добу 520 окупантів та 7 ворожих танків, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

З початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 273 980 осіб, за минулу добу – близько 520.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 273 980 (+520) осіб,
  • танків ‒ 4 635 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 868 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6 096 (+34) од,
  • РСЗВ – 779 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 526 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 821 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1 479 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 633 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 906 (+3).

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Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

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