Учора ворог 118 разів обстріляв Херсонщину: загинули двоє людей

Ще четверо мирних жителів були поранені.

Упродовж минулої доби, 19 вересня, російська армія здійснила 118 обстрілів Херсонської області. Є влучання у будівлі медичних та навчального закладів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Сергій Прокудін.

За його словами, ворог випустив по регіону 589 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, протягом доби 18 вересня росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків та авіації. Троє людей загинули, 11 поранені.