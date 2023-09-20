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Уночі росіяни обстріляли Полтавщину, є влучання у нафтопереробний завод

Люди не постраждали. 

Уночі росіяни обстріляли Полтавщину, є влучання у нафтопереробний завод
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

Цієї ночі росіяни неодноразово атакували Полтавську область.

"Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Усі деталі згодом", – написав о 3:19 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

О 7:33 він додав, що сили ППО "добре відпрацювали по ворожим БпЛА". 

"На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено", – зазначив Лунін.

Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.

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Кременчуцький НПЗ вже не вперше потрапляє під ворожі обстріли. Росіяни били по ньому ще на початку повномасштабного вторгнення, зокрема в квітні і травні. 

НПЗ потрапив до складеної KSE Institute пʼятірки підприємств, які станом на кінець 2022 найбільше постраждали під час повномасштабної війни. Підприємство припинили роботу ще навесні і в ОВА припускали, що до кінця 2022 відновити її не вдасться. 

Нагадаємо, 28 серпня окупанти обстріляли Полтавську область. Під удар потрапив промисловий обʼєкт у селищі Гоголеве Миргородського району. Внаслідок атаки загинули четверо людей. 

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