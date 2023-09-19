Головне за вівторок, 19 вересня: удар КАБ по Куп’янську, виступи Байдена і Зеленського в ООН, Рамштайн-15

Ворожі удари по Куп’янську і Херсону, 15 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, Рамштайн-15, Генасамблея ООН, загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. Яким запам’ятається 573-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ворожого удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ загинули шестеро цивільних людей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару КАБом у Куп‘янську загинули 4 чоловіка та 2 жінки. Екстрені служби продовжують огляд місця влучання", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 15 бойових зіткнень.

Ворог завдав дев'ятьох ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку росіян у районі західніше Ягідного Донецької області. Також окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мали. Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 вересня – в нашій новині.

Росіяни вдень, 19 вересня, обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого постраждали люди.

"Після 15.00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей", – повідомив у Телеграмі глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він додав, що загалом за сьогодні у Херсоні через ворожі обстріли вже загинули дві людини, три дістали поранення.

Росія з початку повномасштабної агресії заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти, а порти на Дунаї досі залишаються мішенню для ракет і безпілотників РФ.

Про це сказав під час виступу у ООН президент України Володимир Зеленський.

“Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю”, - зазначив президент України.

Зеленський нагадав, що у Чорному морі було запущено тимчасовий експортний коридор, також Україна працює над збереженням сухопутних маршрутів.

“Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер”, - підкреслив голова держави.

На думку президента, таким чином вони допомагають “підготувати сцену для московського актора”.

Лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні, заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи 19 вересня на 78-й Генеральній Асамблеї ООН.

За словами Байдена, лише у Росії є "можливість негайно припинити цю війну і лише Росія стоїть на шляху до миру". Жодна держава не може відчувати себе захищеною, якщо нині переступить принципи статуту ООН і піде на поступки агресорові.

"Росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй жорстоко поводитися з Україною без будь-яких наслідків. Але я вас питаю: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб утихомирити агресора, чи зможе якась держава-член відчувати впевненість у тому, що вона захищена? Якщо Україна програє, то чи буде забезпечена незалежність кожного з вас? І відповідь, як я вважаю, тут "ні", - сказав Байден.

Він наголосив, що треба боротися з такими діями Росії нині, щоб "не було таких агресорів завтра".

"Ціна Росії за "мир" - капітуляція України, територія України і діти України", - наголосив президент США.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна незабаром отримає від США танки M1 Abrams.

Про це він сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України. "З часу нашої останньої зустрічі Сполучені Штати виділили додаткові пакети допомоги у сфері безпеки на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Ці пакети включають терміново необхідні протиповітряну оборону, боєприпаси та обладнання для розмінування… І я радий повідомити, що танки M1 Abrams, щодо яких Сполучені Штати раніше зобов'язалися, незабаром надійдуть в Україну", – сказав Остін.

Нагадаємо, на початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.

Судно Resilient Africa з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту “Чорноморськ” та рухається в напрямку Босфору, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

“Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ минулого тижня встановленим ВМС ЗСУ тимчасовим коридором для цивільних суден. Друге судно перебуває в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту”, - повідомив міністр.

Він зазначив, що судна під прапорами Ліберії та Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Reuters повідомляє, що вантажне судно з зерном покинуло український чорноморський порт “Чорноморськ” вперше після зриву зернової угоди. Таким чином Україна тестує здатність розблокувати свої морські порти для експорту зерна.

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Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому, пише Bloomberg.

Азербайджанська армія у вівторок почала “локальну антитерористичну операцію”, спрямовану на знищення вірменських військових позицій на спірній території та “відновлення конституційного порядку”, повідомило міністерство оборони в Баку.

"Вірмени в столиці Нагірного Карабаху Степанакерті перебувають під “масованим артилерійським обстрілом”, − повідомив Рубен Варданян, колишній московський інвестиційний банкір, який недовго очолював місцеву адміністрацію.

Вірменія прагне до посередництва, оскільки протистояння в Азербайджані викликає побоювання війни. Азербайджан заявив, що його сили атакували військові об’єкти, а не цивільні райони.

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