Росіяни вдруге за день вдарили по Херсону

Сьогодні у Херсоні вбито двоє людей і троє поранені.

Росіяни вдень, 19 вересня, обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив у Телеграмі глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після 15.00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей», – зазначив Мрочко.

Він додав, що загалом за сьогодні у Херсоні через ворожі обстріли вже загинули дві людини, а поранення дістали троє.

Нагадаємо, що росіяни вранці 19 вересня вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу міста з артилерії загинула одна людина – сержант поліції. Під обстріл, серед іншого, потрапив тролейбус. Згодом у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу.