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Росіяни вдруге за день вдарили по Херсону

Сьогодні у Херсоні вбито двоє людей і троє поранені.

Росіяни вдруге за день вдарили по Херсону
Фото: Ігор Клименко

Росіяни вдень, 19 вересня, обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого постраждали люди. 

Про це повідомив у Телеграмі глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після 15.00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей», – зазначив Мрочко. 

Він додав, що загалом за сьогодні у Херсоні через ворожі обстріли вже загинули дві людини, а поранення дістали троє.

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Нагадаємо, що росіяни вранці 19 вересня вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу міста з артилерії загинула одна людина – сержант поліції. Під обстріл, серед іншого, потрапив тролейбус. Згодом у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу. 

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