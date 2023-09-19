На Львівщині потяг збив 16-річну дівчину

На Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Дівчина проживала в селі Ожидів Золочівського району та вчилася на другому курсі одного з львівських вишів.

Тіло виявили 18 вересня на перегоні у рідному селі загиблої. Студентку вночі збив невстановлений потяг, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні з життям.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Золочівського районного відділу поліції", – йдеться у повідомленні.

Слідчі Золочівського районного відділу відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу. Санкція статті для винуватця передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що 15 липня 10-річний школяр загинув в автомобільній аварії у Львівській області, ще двоє людей були госпіталізовані.