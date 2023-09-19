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Унаслідок ранкового удару по Кривому Рогу пошкоджено 20 житлових будинків, школа і садок

Даних про загиблих і поранених голова ради оборони міста не навів. 

Унаслідок ранкового удару по Кривому Рогу пошкоджено 20 житлових будинків, школа і садок
Фото: Олег Синєгубов

Унаслідок ранкового удару по Кривому Рогу пошкоджено дитячий садок, школу та 20 багатоквартирних житлових будинків. Про це заявив у Telegram голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він запевнив, що протягом сьогоднішнього дня людям видадуть плівку для закриття пошкоджених вікон. Також дадуть деякі будівельні матеріали. 

За його словами, росіяни вдарили балістичною ракетною "Іскандер-М". 

"Ліквідуємо наслідки нічного влучення. ППО підтвердило, що це була балістика – Іскандер-М", – написав Вілкул. 

Даних про поранених він не навів. 

Попередньої атаки місто зазнало 11 вересня. До того, 8 вересня, російська ракета влучила в будівлю поліції. Постраждали понад 75 людей. 

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