Автор статті про удар по Костянтинівці українською ракетою неодноразово просував наративи РФ, – джерела

СБУ розслідує обстріл ринку в Костянтинівці, що відбувся 6 вересня. Слідство має дані про те, що ворог вдарив по цивільному обʼєкту з комплексу С-300.

Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, повідомили в пресслужбі СБУ у відповідь на запит редакції. Слідство ведеться за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу. Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину", – зазначили в пресслужбі.

Сьогодні американська газета New York Times опублікувала матеріал, в якому припустила, що удар по Костянтинівці спричинила не росіяни, а українська ракета протиповітряної оборони з комплексу "Бук". Вона нібито могла вийти з ладу і впасти. Такі неофіційні висновки журналісти зробили на основі свідчень деяких осіб, що нібито були очевидцями.

Водночас, як повідомили редакції джерела в Силах оборони України, автор цієї статті – Thomas Gibbons-Neff – неодноразово просував російські наративи. Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та її армію.

Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах. Також стверджував, що наші військові торгують танками та артилерією та звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Зокрема, його авторству належать тексти під заголовками:

"Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);

"Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);

"Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

Саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Нагадаємо, радник Голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи текст New York Times, сказав, що поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Він додав, що суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці та підкреслив, що Росія неодноразово била по цивільних обʼєктах України.