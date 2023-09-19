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Німеччина в новому оборонному пакеті надасть 50 надводних дронів та десятки тисяч боєприпасів

Також вона передасть броньовані машини, аби сапери могли безпечно дістатися до російських позицій. 

Німеччина в новому оборонному пакеті надасть 50 надводних дронів та десятки тисяч боєприпасів
Фото: EPA/UPG

До нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Також ФРН надасть десятки тисяч снарядів різних калібрів. Німеччина також хоче посилити українську протиповітряну оборону в майбутньому, наприклад, зенітними танками Gepard і зенітними системами Iris-TInfra-Red Imaging System – Tail SLMSurface Launched Medium Range, йдеться на сайті Бундесверу за результатами засідання в форматі "Рамштайн". 

"Боєприпаси знову зроблять значний внесок у підтримку: заплановано 30 000 артилерійських розривних боєприпасів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 000 снарядів 120-мм вибухових, димових і легких мінометних боєприпасів, а також 480 мінних снарядів АТ-2 з метою зміцнення українських загороджувальних можливостей за допомогою засобів дистанційного розгортання", – повідомили в міністерстві. 

Про виділення нового пакету стало відомо учора завдяки інтервʼю німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. Вартість цього пакету складе 400 млн євро. Німецький міністр сказав, що Україна отримає додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Крім того, ФРН допоможе захищеними транспортними засобами та системами розмінування, теплим одягом, а також генераторами електроенергії та тепла. 

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