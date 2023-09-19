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Окупанти вивозять особовий склад із казарм водолазного центру Чорноморського флоту у Севастополі

Це відбувається після останніх вдалих атак українських військових.

Окупанти вивозять особовий склад із казарм водолазного центру Чорноморського флоту у Севастополі
Фото: Атеш

Окупанти вивозять особовий склад із казарм водолазного центру російського Чорноморського флоту у Севастополі.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Переміщення зафіксували агенти руху. Загарбників забирають з центру підготовки військових рятувальників та водолазних спеціалістів, що розташований на березі Камишової бухти біля Морського порту

На цій території проживає та проходить навчання особовий склад російської армії, також тут зберігають сучасне обладнання для проведення підводних диверсійних операцій. Після навчання військовослужбовців відправляють на війну проти України.

"Атеш" скинув координати ворожої цілі і відзначив, що після вдалої атаки на російський флот росіяни злякалися, що цей об'єкт стане наступною мішенню.

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Нагадаємо, днями український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум" у Криму. До цього Сили оборони України вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков". ГУР і ВМС також провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Раніше внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками вдалося знищити ворожі великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.

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