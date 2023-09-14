Сили оборони вранці пошкодили два ворожі патрульні кораблі типу "Василій Биков"

Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков".
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Ці судна окупаційного флоту атакували в південно-західній частині Чорного моря.
"Є певні пошкодження", - зазначили у СтратКомі.
Нагадаємо, ГУР і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
Напередодні стало відомо, що у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.