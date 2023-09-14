Сили оборони вранці пошкодили два ворожі патрульні кораблі типу "Василій Биков"

"Є певні пошкодження", - зазначили у СтратКомі.

Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков".

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ці судна окупаційного флоту атакували в південно-західній частині Чорного моря.

Фото: СтратКом ЗСУ

"Є певні пошкодження", - зазначили у СтратКомі.

Нагадаємо, ГУР і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Напередодні стало відомо, що у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.