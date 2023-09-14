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Маляр заявила, що українські бійці звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку, але потім змінила свій допис

"Ситуація дуже складна і мінлива", – написала заступниця міністра оборони.

Маляр заявила, що українські бійці звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку, але потім змінила свій допис
Фото: Генштаб

Українські захисники мають просування на Бахмутському напрямку, але за Андріївку тривають бої. 

Спершу про звільнення Андріївки повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак її заяву заперечила 3-я штурмова бригада.

“На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини. Андріївка наша”, – написала Ганна Маляр. 

Вона зазначила, що українські захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Опісля з'явилася заява Третьої окремої штурмової бригади про те, що інформація про звільнення Андріївки є "хибною і передчасною". Тоді допис Маляр було відредаговано. Замість слів "Андріївка наша" помістили текст "Андріївка! Ситуація дуже складна і мінлива. Тримаємо кулаки за наших".

Фото: скриншот

У новому дописі заступниця глави Міноборони написала, що "відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".

"Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими... В Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої", – написала Маляр.

 

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Донеччині. Упродовж доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

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