Південь - основний напрям наступу української армії, - Маляр

Росіяни вистрілюють тут сотні тисяч боєприпасів, фіксують по чотири-п'ять тисяч обстрілів на тиждень.

Основним напрямом наступу українського війська є південь і скрізь у регіоні росіяни обороняються.

Про це в коментарі телеканалу "Ми - Україна" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на півдні тривають дуже активні бої.

"По кількості обстрілів, якщо ми дивимося південний фронт, там з боку ворога вистрілюється сотні тисяч боєприпасів, і тисячі обстрілів, 4-5 тисяч за тиждень. Ви можете зрозуміти по цих цифрах, наскільки там гаряче. Скажімо, по тих населених пунктах, які уже були звільнені, ворог, безумовно, не хоче їх залишати, і вони продовжують вести боротьбу. Тому нам доводиться навіть ті позиції які, скажімо, якщо ми говоримо про Роботине, ті позиції, які нами вже зайняті, і навіть ми там закріпилися, все одно зараз доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів, де вони хочуть повернути втрачені позиції", - сказав Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що ЗСУ поступово просуваються на Мелітопольському напрямку. Напрямок наступу Сил оборони України – Бахмутський, а наступу ворога - Куп’янський, Лиманський, Авдіївський і Мар’їнський.

Нагадаємо, українські захисники звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Основні бої з окупантами тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Днями Генштаб повідомив, що Збройні Сили просуваються південніше Роботиного і Бахмута.