Чин похорону за полеглими відбувся у Гарнізонному храмі.

19 вересня у Львові попрощалися з військовослужбовцями Романом Найдою та Олегом Колесніковим, які захищали Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Іван Станіславський Роман Найда

Роман Найда народився 18 лютого 1989 року у Львові. Навчався у середній школі № 90. Працював малярем та різноробом. У вільний від роботи час любив займатися спортом.

Під час повномасштабного російського вторгнення боронив Батьківщину у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ.

Загинув 9 вересня 2023 року, виконуючи бойові завдання на східному напрямку. У Романа Найди залишилися племінники.

Фото: Іван Станіславський Олег Колесніков

Олег Колесніков народився 30 травня 1978 року у Львові. Навчався у середній школі №23. Вищу освіту здобув у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького. Під час навчання в університеті завершив військову кафедру. Працював логістом та завідувачем складу на ТОВ «Подорожник». У вільний від роботи час полюбляв їзду на велосипеді та прогулянки з собакою.

Під час повномасштабного російського вторгнення боронив Батьківщину у лавах 24-ї ОМБР імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ.

Загинув 12 вересня 2023 року. У Олега Колеснікова залишилися дружина, мати, брати, теща та племінники.

Чин похорону за полеглими пройшов у Гарнізонному храмі. Поховали героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища з військовими почестями.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, раніше у Львові провели в останню путь героя нацгвардійця Івана Назаренка. А до цього на Личаківському кладовищі поховали військовослужбовця, пластуна Миколу Шаравару.