2 серпня він загинув з чотирма побратимами у Пологівському районі Запорізької області.

У понеділок, 14 серпня, Львів попрощався з військовослужбовцем Миколою Шараварою, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє LB.ua.

Микола Шаравара (позивний «Веган») народився 28 травня 1987 року у селі Лапаївка Львівської області. Навчався у колишній Зимноводівській середній школі. Закінчив музичну школу за класом бандури. У 2000-му році вступив до «Пласту», входив до гуртка «Вовкулаки» 1-го куреня імені Короля Данила у Львові. Здобув професію кондитера, згодом закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

Працював у ресторанній сфері. Вільний час присвячував читанню літератури, особливо цікавився економічною історією. Майстерно грав у шахи, любив футбол та мандрівки на велосипеді. Та найбільшим захопленням Миколи Шаравари були походи в гори з родиною.

З початком повномасштабного вторгнення добровільно зголосився до війська. З 23 квітня по 11 грудня 2022 р. воював у складі 10-го окремого стрілецького батальйону у населених пунктах Річка та Павлівка Сумської області. Був солдатом гранатометником і оператором дрона. Згодом перейшов до 116-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. 2 серпня 2023 року загинув з чотирма побратимами у Пологівському районі Запорізької області, під час штурмових дій, внаслідок попадання ворожої ракети. У Миколи Шаравари залишилися донька, дружина, батьки та дві сестри.

Чин похорону Миколи Шаравари пройшов у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань з дотриманням пластових та військових церемоніалів.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський