Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Львів попрощався з пластуном Миколою Шараварою, що віддав своє життя за Україну

2 серпня він загинув з чотирма побратимами у Пологівському районі Запорізької області.

Львів попрощався з пластуном Миколою Шараварою, що віддав своє життя за Україну
Фото: Іван Станіславський

У понеділок, 14 серпня, Львів попрощався з військовослужбовцем Миколою Шараварою, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. 

Про це повідомляє LB.ua.

Микола Шаравара (позивний «Веган») народився 28 травня 1987 року у селі Лапаївка Львівської області. Навчався у колишній Зимноводівській середній школі. Закінчив музичну школу за класом бандури. У 2000-му році вступив до «Пласту», входив до гуртка «Вовкулаки» 1-го куреня імені Короля Данила у Львові. Здобув професію кондитера, згодом закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 

Працював у ресторанній сфері. Вільний час присвячував читанню літератури, особливо цікавився економічною історією. Майстерно грав у шахи, любив футбол та мандрівки на велосипеді. Та найбільшим захопленням Миколи Шаравари були походи в гори з родиною.

З початком повномасштабного вторгнення добровільно зголосився до війська. З 23 квітня по 11 грудня 2022 р. воював у складі 10-го окремого стрілецького батальйону у населених пунктах Річка та Павлівка Сумської області. Був солдатом гранатометником і оператором дрона. Згодом перейшов до 116-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. 2 серпня 2023 року загинув з чотирма побратимами у Пологівському районі Запорізької області, під час штурмових дій, внаслідок попадання ворожої ракети. У Миколи Шаравари залишилися донька, дружина, батьки та дві сестри.

Чин похорону Миколи Шаравари пройшов у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань з дотриманням пластових та військових церемоніалів. 

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies