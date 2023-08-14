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СБУ повідомила про підозру зраднику, який вступив до окупаційного угруповання "Шторм"

Перебуваючи на посаді механіка-водія, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони.

СБУ повідомила про підозру зраднику, який вступив до окупаційного угруповання "Шторм"

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика російських окупаційних угруповань, який воював проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисник був затриманий військовими контррозвідниками СБУ спільно з силами оборони під час контрнаступу під Бахмутом у липні цього року.

За даними військової контррозвідки, бойовиком виявився мешканець Слов’янська на Донеччині, який незадовго до початку повномасштабного вторгнення переїхав до Ставропольського краю. Встановлено, що 24 червня 2022 року він добровільно підписав контракт на проходження військової служби у складі групи «Шторм» 79-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Перебуваючи на посаді механіка-водія, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони в районі селища Берхівка Бахмутського району. Крім того, для сповільнення контрнаступальних дій українських військ зрадник облаштовував ворожі блокпости та фортифікаційні укріплення навколо бойових позицій агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, що Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Донеччині.

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