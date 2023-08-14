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Росіяни вдарили по селу на Херсонщині, є поранений

Чоловік втратив руку.

Армія РФ вдарила по житловому будинку у Понятівці Дар’ївської громади у Херсонській області.

Про це повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

"У власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка з втратою верхньої кінцівки шпиталізували", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що російська армія 13 серпня обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця та 12-річний хлопчик.

14 серпня на Херсонщині оголосили Днем жалоби.

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