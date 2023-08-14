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Росіяни вчать білоруських військових на кордоні з Україною протидіяти безпілотникам

Кордон облаштовують системами спостереження Муром-П та Муром М і станціями РЕБ.

Росіяни вчать білоруських військових на кордоні з Україною протидіяти безпілотникам
Мобільний радіопеленгатор "Сектор Р-677"
Фото: Станції РЕБ

Прикордонні війська Білорусі почали облаштовувати кордон з Україною системами дального візуального спостереження типу Муром-П та Муром М, а також станціями радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Техніку закупили у Росії.

За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до республіки прибули фахівці з РФ та від виробників обладнання. 

Основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА.

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Зазначимо, раніше Центр нацспротиву повідмоляв, що табори ПВК “Вагнер”, розгорнуті на території РБ, лідер найманців Пригожин використовує для перепідготовки “вагнерівців”. Зокрема, напередодні черговий борт з найманцями ПВК “Вагнер” вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігера.

Нагадаємо, на аеродромі Зябровка в Білорусі почали зводити наметове містечко для розміщення близько 1000 вагнеріців. Їх планують використовувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. Водночас зберігається висока ймовірність застосування "групи Вагнера” для підтримки інформаційної операції РФ та РБ з тиску на країни населення Європи. 

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