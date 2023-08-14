Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли населені пункти Подоли та Козача Лопань на Харківщині, є загиблий

Поранені четверо людей.

Росіяни обстріляли населені пункти Подоли та Козача Лопань на Харківщині, є загиблий
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний мирний житель. Ще двоє цивільних дістали поранення і були госпіталізовані.

Росіяни також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок атаки були травмовані чоловік та жінка, які зараз отримують медичну допомогу.

Уранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Будинок потерпілої був пошкоджений.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, триває обов’язкова евакуація населення з небезпечних регіонів Харківщини. Так, 12 серпня із Куп’янського району евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

У Харківській ОВА закликали охочих виїхати зателефонувати за номерами:

  • Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово: +380507890124; +380637896474
  • Гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади, щоденно із 9:00 до 16:00 години: +380989412300
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies