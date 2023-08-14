Росіяни обстріляли населені пункти Подоли та Козача Лопань на Харківщині, є загиблий

Російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області.

Про це повідомляє у Telegram Харківська ОВА.

В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний мирний житель. Ще двоє цивільних дістали поранення і були госпіталізовані.

Росіяни також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок атаки були травмовані чоловік та жінка, які зараз отримують медичну допомогу.

Уранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка. Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00. Будинок потерпілої був пошкоджений.

Нагадаємо, триває обов’язкова евакуація населення з небезпечних регіонів Харківщини. Так, 12 серпня із Куп’янського району евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

У Харківській ОВА закликали охочих виїхати зателефонувати за номерами: