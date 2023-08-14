Вчора приблизно о 22:40 окупанти здійснили обстріл села Курилівка Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У селі внаслідок обстрілів зайнялися господарчі споруди.

Близько 19:30 російські військові обстріляли село Петропавлівка, поранення отримала 68-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, того ж дня ворог бив з артилерії та по селу Кучерівка, поранивши 51-річного цивільного чоловіка, який в цей час їхав по автодорозі.