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Окупанти обстріляли села Куп’янського району, є поранена

За фактами обстрілів розпочато досудові розслідування.

Окупанти обстріляли села Куп’янського району, є поранена

Вчора приблизно о 22:40 окупанти здійснили обстріл села Курилівка Куп’янського району Харківщини. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У селі внаслідок обстрілів зайнялися господарчі споруди.

Близько 19:30 російські військові обстріляли село Петропавлівка, поранення отримала 68-річна жінка. 

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За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, того ж дня ворог бив з артилерії та по селу Кучерівка, поранивши 51-річного цивільного чоловіка, який в цей час їхав по автодорозі.

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