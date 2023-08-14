21 українському політв’язню Кремля потрібна негайна медична допомога (перелік)

21 український політичний в’язень Кремля має проблеми зі здоров’ям. Їх Росія не лікує, а низка бранців є серйозно хворими, які без медичної допомоги можуть померти в неволі.

Про це йшлося сьогодні під час пресконференції, повідомили у Центрі прав людини Zmina.

У цьому списку: Теймур Абдуллаєв, Арсен Абхаїров, Сервет Газієв, Ірина Данилович, Наріман Джелял, Володимир Дудка, Азамат Еюпов, Тимур Ібрагімов, Ігор Кіяшко, Емір-Усеїн Куку, Халіл Мамбетов, Рустем Мурасов, Зекір’я Муратов, Руслан Нагаєв, Енвер Омеров, Олег Приходько, Амет Сулейманов, Шабан Умєров, Рустем Шейхалієв, Яшар Шихаметов, Іван Яцкін.

Правозахисники закликали РФ і окупаційну владу негайно надати допомогу цим українським громадянам. Вони називають цей перелік списком Гафарова-Ширінга, які в лютому цього року померли в російських в’язницях.

“Костянтин Ширінг і Джеміль Гафаров мали тяжкі хронічні хвороби, і в місцях несвободи, де вони перебували, їм відмовлялися надавати медичну допомогу. Тому ми вирішили проаналізувати, які політв’язні Кремля також мають проблеми зі здоров’ям і потребують негайної медичної допомоги. Це 21 людина”, – заявила керівниця проєктів ZMINA Вікторія Нестеренко.

За її словами, Росія не забезпечує права кримських політв’язнів на доступ до медичної допомоги, а українських громадян доводять до такого стану здоров’я, що вони помирають.

Голова Об’єднання родичів політв’язнів Кремля Ігор Котелянець повідомив, що більшість бранців має хронічні хвороби, деякі – інвалідність. Найпоширенішими проблемами серед майже всіх в’язнів, каже Котелянець, є хворі зуби, неправильне функціонування травної системи, гіпертонія, порушення зору та біль у суглобах. До цього призводить погане харчування, перебування в сирих та напівосвітлених камерах та психологічне перенапруження.

“Особливо від цього страждають люди зрілого віку, такі як Володимир Дудка, Зекір’я Муратов та Олег Приходько, що ризикують так і не вийти на волю через велику кількість хронічних хвороб, які вони мали ще до ув’язнення. РФ продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право, відповідно до якого ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур”, – продовжує Котелянець.

Як розповіла кримська правозахисниця та журналістка Лутфіє Зудієва, 60-річний Азамат Еюпов з Білогірська переніс у російському слідчому ізоляторі чотири ішемічні інсульти і його життя перебуває під загрозою. 38-річного Амета Сулейманова з Бахчисарая взято під варту, хоча чоловік потребує заміни серцевого клапана і постійно задихається.

“Перебування в СІЗО для Амета рівносильне тортурам. Також 58-річний Володимир Дудка із Севастополя страждає на хворобу шлунка та гіпертонію. Суд засудив його до 14 років позбавлення волі. Вони не мають часу і сил на бюрократичну боротьбу з російською пенітенціарною системою. Ми не можемо залишити їх з цим наодинці, вони не мають повільно вмирати у в’язниці. Звільнення всіх політв’язнів, як і раніше, залишається пріоритетом для правозахисників”, – переконана Зудієва.

Експертка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова озвучила рекомендації для влади, зокрема проводити ретельні розслідування подібних злочинів, робити все можливе для притягнення винних до відповідальності та сприяти їхньому внесенню до міжнародних санкційних списків.

На думку Сєдової, українська влада також має створити окремий напрям, представники якого працюватимуть над визволенням з неволі саме цивільних заручників. Крім того, Україна має розробити державну програму фізичної та психологічної реабілітації для тих хворих, яким вдалося вийти на волю з російського полону, а також для членів їхніх родин.

Нагадаємо, у червні до України повернувся політв’язень Андрій Захтей, якого російські окупанти більше 6 років тримали за гратами.