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​ДБР розпочало розслідування через інцидент у військкоматі Самбора на Львівщині

На відео видно, як двоє військових знущаються із чоловіка і погрожують йому зброєю.

​ДБР розпочало розслідування через інцидент у військкоматі Самбора на Львівщині
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту у військкоматі Самбора на Львівщині.

Як ідеться на сайті ДБР, на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Опісля стало відомо, що подія сталася у ТЦК м. Самбір.

Через інцидент відкрили кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Нагадаємо, влітку ДБР заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Згодом обласного комісара взяли під варту.

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