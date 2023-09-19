​ДБР розпочало розслідування через інцидент у військкоматі Самбора на Львівщині

На відео видно, як двоє військових знущаються із чоловіка і погрожують йому зброєю.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту у військкоматі Самбора на Львівщині.

Як ідеться на сайті ДБР, на одному з телеграм-каналів з'явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. Опісля стало відомо, що подія сталася у ТЦК м. Самбір.

Через інцидент відкрили кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, влітку ДБР заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики.

Згодом обласного комісара взяли під варту.